La scena ve la dovete un po' immaginare. Una decina di persone ferme sul marciapiede, all'angolo del bar, con il naso all'insù e che parlottano tra loro con l'aria di chi cerca di capire cosa stia accadendo. Guardano altre persone, queste assiepate dentro a un balcone al secondo piano di una palazzina al centro di Latina. Tutte hanno il binocolo davanti agli occhi, con lo sguardo focalizzato sullo stesso punto. Potrebbe essere l'infinito. Oppure la luna. Magari la finestra di una lap dancer. E invece sono tutti attratti dal ramo di un albero, al centro del piccolo parco, perché accoglie un ospite di quelli che capita di incontrare una sola volta nella vita. Un po' come Bruce Springsteen al Festival di Sanremo, se avete idea di cosa parlo.

Ma la star in questo caso è un animale piccolo, ma piccolo davvero (per capirci, sei grammi di peso): si chiama Lui di Hume, ed è un passeriforme tipico del Nepal e della Mongolia. Come sia arrivato fin qui è un mistero, ma tant'è. Racconta tutto Gastone Gaiba, delegato provinciale della Lipu, la Lega Italiana Protezione Uccelli. "Una scoperta incredibile, tra l'altro avvenuto davvero quasi per caso – dice -. Qualche settimana fa avevamo ripreso e documentato la presenza in un giardino di Latina di un gruppetto di Parrocchetti dal collare (i pappagalli verdi che hanno invaso Roma, per intenderci).

Riguardando quel video però l'orecchio attento di Peppe Di Lieto, un caro amico ma soprattutto ornitologo e responsabile dei monitoraggi scientifici dell'Oasi di Pantanello, ha isolato un verso che ha catturato la sua attenzione. Un bisallabico "ciui-lip" che lo ha letteralmente fatto sobbalzare. Peppe ha chiamato subito me e altri colleghi, per cui ci siamo precipitati per cercare di scovare il nostro particolarissimo ospite. Dopo tanta attesa finalmente siamo riusciti a scovarlo e a fargli qualche scatto, anche se il piccoletto non si è dimostrato molto collaborativo. Ma possiamo dirlo senza alcun dubbio: a Latina è arrivato, per la prima volta, un piccolo, meraviglioso, aggraziato Lui di Hume, Phylloscopus humei, un minuscolo passeriformi che nidifica nei boschi di conifere fino ai 4000 metri di quota in India, Nepal, Afghanistan. Kazakistan, Mongolia e Cina. È una specie migratrice, notturna e su distanza non molto lunga, di comparsa accidentale in Europa dove però sosta per quasi tutto l'inverno. In Italia è rarissimo incontrarlo: quello che è venuto a svernare a Latina è uno dei soli tre Lui di Hume che in questo momento sono in Italia".