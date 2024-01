Anche la scuola Elsa Morante dell'istituto comprensivo Toscanini ribadisce la sicurezza dei plessi in via Montegrappa e replica al Movimento 5 Stelle. A spiegarlo è la dirigente scolastica dell'istituto, Rosalia Marino, con alcune precisazioni sull'agibilità del plesso e sull'aggiornamento dei documenti relativi alla sicurezza dell'istituto. «La scuola Morante come ogni istituto italiano è tenuto a verificare la sicurezza dell'edificio a tutela degli alunni, del personale e di chiunque acceda nei suoi spazi ed è tenuto a stilare un documento in cui si valutino i possibili rischi, il Dvr. Per questo motivo - spiega la dirigente scolastica - si individuano diverse figure previste dall'ordinamento giuridico italiano che si occupino di stilare piani di sicurezza e che siano preposte ad attuarli in caso di pericolo. Riguardo l'aggiornamento del Documento valutazione rischi si precisa che la normativa non pone alcun termine di tempo ma indica che deve avvenire solo al verificarsi, ad esempio, di cambiamenti nella struttura dell'Istituto o quando non sussista più un determinato rischio (emergenza Covid) oppure nella modifica dell'organigramma aziendale (per esempio cambio del Dirigente); i piani di emergenza ed evacuazione sono aggiornati ogni anno e vengono esposti in tutti gli edifici di cui è costituito l'istituto e consultabili da tutti. Il Dvr non può essere considerato un atto amministrativo (artt.18/28/29) ed è consultabile dai lavoratori esclusivamente nella scuola (art.18 comma n) e che il solo Rls può averne copia e solo su richiesta scritta».

Per questo la dirigente scolastica ribadisce che l'istituto Toscanini è in regola con l'agibilità e non c'è alcun rischio di chiusura per la scuola Morante. Un aspetto già spiegato alcuni giorni fa dal Comune di Aprilia. «L'istituto Toscanini è in regola e ha scelto, non essendo obbligatorio, di non pubblicare sul proprio sito questi documenti. Sono tuttavia visionabili - continua la dirigente scolastica - con richiesta di accesso agli atti da tutti i cittadini che abbiano un interesse diretto e connesso al documento a cui si chiede di accedere. Per questi motivi le contestazioni del signor Ragusa sono prive di fondamento e lo sono anche per quanto concerne i lavori di messa in sicurezza che, come ha già comunicato l'assessore Moroni, sono terminati da tempo e collaudati. In particolare, le scale antincendio sono agibili e il nastro apposto per impedire a persone incivili di imbrattarle con rifiuti ed escrementi è facilmente rimuovibile e non impedisce l'evacuazione della scuola in caso di pericolo. Ragusa ha creato allarme tra i genitori che giustamente hanno chiesto spiegazioni e rassicurazioni agli insegnanti e agli uffici della segreteria e dirigenza, impedendo a tutti di svolgere serenamente il proprio dovere lavorativo. Ragusa dovrebbe riflettere sulle sue parole, considerando che si può incorrere in denunce per diffamazione e procurato allarme alle famiglie di circa 800 alunni».