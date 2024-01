Festa grande a Sabaudia per il compleanno di nonna Preziosa Apicella che, circondata dal calore della sua famiglia, ha festeggiato ieri ben 101 anni. Un traguardo importante per tutta la provincia di Latina quello raggiunto dalla signora Preziosa che, nell'occasione, ha ricevuto la visita di don Elia della Parrocchia San Francesco d'Assisi di Borgo Montenero, del sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e dell'assessore ai Sevizi Sociali del Comune di Terracina Sara Norcia.

I rappresentanti istituzionali hanno portato alla centenaria gli auguri anche da parte delle città che rappresentano. Un bel momento quello che si è vissuto in casa della nonna e nel corso dei festeggiamenti non sono mancati i ricordi della lunga vita. Preziosa Apicella è nata a Cava dei Tirreni nel 1923, ma da bambina si è trasferita a Terracina, poi ha deciso di trascorrere gli anni della terza età a Sacramento, insieme a una delle sue quattro figlie. La sua passione è sempre stata la coltivazione della terra. Ed è proprio il contatto con la natura ad averla aiutata a rimanere in forma e piena di energia.