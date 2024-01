E' Antonio Ianniello il vincitore della seconda edizione del concorso l'Olio delle Colline di Castelforte, manifestazione organizzata dalla stessa amministrazione del Capol di Latina. Dietro il vincitore si sono piazzati nell'ordine Francesco Di Ponio e Celestino Di Bello, mentre riconoscimenti di merito sono stati attribuiti a Arianna Veglia, Matteo Gaetano e Luisa Di Bello. Il sindaco Angelo Felice Pompeo ha ringraziato il presidente del Capol Luigi Centauri e tutti i produttori che, anche quest'anno, nonostante la crisi dell'olivicoltura, hanno voluto partecipare al concorso. Il primo cittadino, inoltre, ha colto l'occasione per annunciare che, a breve, sarà organizzato, proprio nel Comune, un corso per assaggiatori di olio curato dalla Capol. È un risultato di grande prestigio per Castelforte che da soli due anni sta promuovendo con grande attenzione e competenza tutto ciò che riguarda la coltivazione, la produzione e la promozione dell'olio delle proprie colline. Il presidente del Capol, Centauri, dal canto suo, ha voluto esprimere il suo compiacimento per quanto il Comune di Castelforte sta facendo nel settore con iniziative di ampio respiro. Ha confessato la sua meraviglia anche per il numero dei partecipanti al concorso certamente molto significativo nonostante la crisi in atto. Anche questo è il segno di un'attenzione molto importante e che attesta l'impegno forte dell'amministrazione comunale a sostegno dei produttori.