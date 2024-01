Francesco Biggio e Francesco Mandelli domenica 4 febbraio saranno al Cinema Lux di Aprilia.

I due attori saluteranno il pubblico nel nuovo Multisala del Lazio alle ore 18, in occasione della proiezione pomeridiana del loro ultimo film, "I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno", prodotto da Roadmovie e distribuito da Medusa.

La pellicola ha subito conquistato il pubblico nelle sale italiane, divertito di fronte ai celebri personaggi interpretati dal duo comico, da Ruggero De Ceglie con il vessato figlio Gianluca a Giampietro e Marialuce, passando per Patrick e Alexio fino al metallaro Sebastiano e la postina Gisella.

Tornano immersi in situazioni assurde e irriverenti, per lo più in contesti dove domina la famiglia raccontata attraverso cinque storie parallele che ne mettono in mostra assurdità e ipocrisie. E sono pronti a confrontarsi con questi nostri tempi moderni, in una realtà che come hanno dichiarato Biggio e Mandelli intervistati dall'Ansa, ha ormai superato ogni fantasia.

Il film è entrato nella programmazione dei Cinema italiani dal 25 gennaio, distribuito da Medusa.

La pellicola diretta da Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro, annovera nel cast oltre al duo comico anche Sabrina Ferilli e Andrea Delogu, e numerose altre presenze o "incursioni" che lo impreziosiscono ulteriormente.

Straordinari i numeri che testimoniano l'accoglienza avuta dal film: il totale box office del primo weekend è di 1.945.059 con 245.849 spettatori. Inoltre, la commedia ha ottenuto il terzo miglior risultato d'apertura dal marzo 2020 ad oggi per un film italiano.

Domenica al Lux di Aprilia, ci sarà da divertirsi.