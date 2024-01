Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 3926304832 o all'email prolocoaprilia.osmosi@gmail.com

Per ulteriori dettagli è possibile scaricare il bando e per partecipare compilando il form che trovi sul sito istituzionale al link https://www.comune.aprilia.lt.it/avviso/lanciato-lavviso-pubblico-osmosi-2024-viii-edizione-connessi-idee-e-progetti-per-la-comunita-di-aprilia/

È stato anche inserito e reso disponibile il modulo di adesione, con scadenza fissata per il 18 febbraio. L'assessorato e la proloco di Aprilia insieme al team di Osmosi si impegneranno a elaborare un calendario di eventi basato sui progetti presentati, con l'obiettivo di arricchire e creare una nuova edizione di Osmosi in collaborazione con la comunità apriliana e con la comunità scolastica.

I proponenti sono invitati a presentare, in questa seconda fase di aprile 2024, progetti innovativi rivolti sia alla comunità che alle scuole degli istituti comprensivi locali. L'Avviso Pubblico, che delineerà le linee guida dell'ottava edizione di Osmosi, è disponibile per la consultazione.

L'ottava edizione è stata sdoppiata in due fasi: la prima realizzata a novembre con "Aspettando Osmosi 2024..." in una versione inedita, durante la quale tutte le tematiche sono state presentate con grande partecipazione di pubblico e di associazioni del territorio. La collaborazione con diversi ospiti, tra cui la Dottoressa Sansoni, garante dell'infanzia e dell'adolescenza, l'UNINT - Università degli Studi Internazionali di Roma e l'ACMF Associazione compositori musica da film con il quartetto Pessoa e il pianista Rossano Baldini, ha reso l'evento straordinario.

Nei giorni scorsi l'Assessorato alla Cultura del Comune di Aprilia insieme a Proloco di Aprilia ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a associazioni, società ed enti privati, annunciando la nuova edizione della Manifestazione di Interesse Osmosi 2024. L'evento, in programma dal 15 al 21 aprile, si concentrerà sulle tematiche legate alla comunità, all'individuo e alle intelligenze artificiali.

