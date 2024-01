La commissione congiunta Urbanistica e Sport, riunita questa mattina, ha approvato all'unanimità l'ubicazione del nuovo impianto sportivo nel quartiere Q4. La seduta, presieduta da Roberto Belvisi e Claudio Di Matteo, si è tenuta alla presenza degli assessori Annalisa Muzio e Andrea Chiarato, rispettivamente con delega all'Urbanistica e allo Sport. I commissari hanno esaminato tutte le proposte alternative al sito individuato dall'assessorato all'Urbanistica, ovvero l'area di proprietà comunale a ridosso della statale Pontina 148, senza però trovare una soluzione migliore. Quindi, posta ai voti l'ubicazione nel quartiere Q4, è stata licenziata all'unanimità dei presenti.

"Faccio i miei complimenti all'operato delle commissioni – ha affermato l'assessore Muzio - E' stata una commissione molto partecipata e con esito importante, poiché da questo momento in poi si potrà procedere alla progettazione del nuovo impianto sportivo che, lo ribadisco, sarà una struttura imponente anche al servizio delle massime categorie sportive e comunque polifunzionale in grado di ospitare anche altri eventi no sportivi. Proficuo il lavoro di squadra con l'assessore allo Sport con il quale stiamo procedendo ad una pianificazione urbanistica che preveda lo sviluppo di altri impianti".

"Il risultato di oggi – ha dichiarato l'assessore Chiarato - mostra la capacità di questa amministrazione di reagire in tempo rapido alle avversità. Come assessore allo Sport, ringrazio la collega Muzio per essersi subito attivata con i suoi uffici per portare a termine in pochissimo tempo lo studio di fattibilità per l'individuazione di un sito idoneo ad ospitare il nuovo impianto sportivo di cui la città ha estremamente bisogno alla luce dell'improvvisa chiusura del palazzetto di via dei Mille. Nel frattempo l'amministrazione procede a ritmi serrati anche per la definizione dei lavori di ripristino della funzionalità del PalaBianchini".