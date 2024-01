Impresa, l'Associazione dell'Industria e della Piccola e Media Impresa, ha presentato oggi, presso l'Hotel Europa a Latina, "Storie di Impresa", un Podcast video nato da un'intuizione del Gruppo Giovani di Impresa e dedicato alla conoscenza e condivisione delle esperienze di imprenditori associati. Nelle otto puntate previste, una per ciascun imprenditore, si alterneranno non delle semplici interviste, ma racconti di vita vissuta, emozionali ed emozionanti, attraverso i quali si conosceranno alcune delle eccellenze imprenditoriali del tessuto produttivo laziale associato a Impresa.

«I giovani d'Impresa hanno voluto costruire e aggiungere un modo di partecipazione nuovo alla vita dell'associazione - racconta Michela Quattrociocchi, presidente del Gruppo Giovani d'Imrpesa– nella selezione degli intervistati abbiamo individuato imprenditori con la capacità di comunicare attraverso uno strumento social, che avessero storie interessanti alle spalle da raccontare; non a caso la prima puntata del Podcast che sarà proiettata vede come protagonista Emiliano Rossato della Rossato S.p.A.: scopriremo la storia di una azienda che nel giro di pochi anni, da artigianale si è trasformata in società per azioni. Per noi giovani è importante ascoltare chi può darci spunti interessanti e infonderci coraggio per guardare con ottimismo al futuro. Abbiamo scelto il Podcast, quale strumento attuale, per creare un momento costruttivo e diffondere piacevolmente uno spirito di identificazione nello spettatore, attraverso la condivisione delle esperienze di imprenditori».

«È un'iniziativa che si sposa pienamente con i valori e la visione della nostra associazione - spiega il presidente di Impresa, Giampaolo Olivetti – Impresaha saputo creare un luogo virtuoso dove il network tra gli associati è costantemente attivo e produttivo di nuovi progetti, un luogo nel quale non soltanto si promuove lo scambio di competenze, il business e la collaborazione tra gli imprenditori, ma anche dove si condividono esperienze, un intreccio di know-how che passa da imprenditore a imprenditore, attraverso anche le puntate del Podcast, racconti di storie vincenti, da cui si possa trarre un'ispirazione oppure con cui semplicemente identificarsi».

«Quella del Podcast è un'idea voluta e realizzata dal gruppo Giovani di Impresa- spiega il direttore generale di Impresa, Saverio Motolese - un gruppo di imprenditori molto unito, attivo e di massimo rilievo, un mix di prima, seconda e terza generazione e molto diversificato nei settori rappresentati tra manifattura, servizi e commercio. L'obiettivo del Podcast è quello di promuovere l'imprenditoria, conoscerci e farci conoscere. Le interviste, che vedranno protagonista il piccolo e medio imprenditore, nell'arco delle prime otto puntate previste, saranno un mix di storie che consentiranno, in primo luogo, di "indagare" l'uomo o la donna che c'è dietro a chi ha scelto di fare l'imprenditore e l'imprenditrice, creando così anche un momento costruttivo e di nuova conoscenza per lo spettatore».

Prima della proiezione della puntata, il Presidente dei Giovani d'Impresa, Michela Quattrociocchi, insieme ai vicepresidenti Flavia Loggia e Chiara Mastrantoni e al presentatore del Podcast Alessandro Mele, presenterà il progetto; successivamente interverranno tra i partecipanti all'evento, alcune figure istituzionali, oltre che imprenditori. Aprirà i lavori il Presidente d'Impresa Giampaolo Olivetti, introdurrà e modererà Saverio Motolese Direttore Generale d'Impresa.