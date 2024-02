La Regione Lazio stanzierà nuovi fondi per lo sviluppo dell'area artigianale di Aprilia. L'area artigianale e il futuro imprenditoriale al centro dell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio in Regione tra l'Assessore Regionale alle Attività Produttive e Vicepresidente della Regione Roberta Angelilli e Carola Latini, Assessore alle Attività Produttive del comune di Aprilia. Il meeting, al quale ha preso parte anche Francesco Tinto, presidente del Consorzio Artigiani Aprilia, ha avuto come oggetto lo scambio di informazioni rispetto al tessuto produttivo della città. La presenza del Consorzio Artigiani è legata al finanziamento concesso con la Legge Regionale 60 che, con il versamento di 640 mila euro, permetterà di completare l'area artigianale di Aprilia. "Nel corso di questa riunione - ha commentato l'Assessore Latini - c'è stato modo di poter invitare la vice presidente Angelilli a toccare con mano le aziende apriliane e a valutare da vicino le specificità e il potenziale del tessuto produttivo apriliano. Con la progressiva digitalizzazione - chiude l'assessore Carola Latini - diventa fondamentale il supporto economico e legislativo delle Istituzioni su tutti i livelli con lo scopo di ricucire un rapporto di fiducia che si è sfilacciato tra le imprese e le Istituzioni".