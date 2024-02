Un Carnevale colorato, interculturale, pronto a varcare la dimensione locale per poter nel prossimo futuro fare da traino all'offerta turistica della Città di Aprilia. Questa la volontà espressa dall'amministrazione comunale di Aprilia, che questa mattina presso la sala consiliare Luigi Meddi della sede comunale di piazza Roma, ha svelato i dettagli del programma del Carnevale Apriliano 2024. Il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, gli assessori Carola Latini, Vittorio Marchitti ed Elvis Martino, il presidente dell'Associazione Pro Loco Aprilia Antonino Marchese, i rappresentanti delle Botteghe del Carnevale, associazione presieduta da Luciano Poli, l'associazione indiana Taj Club, l'artista Cristiana Sadocco, autrice dell'opera "Arlecchino" riprodotta sui manifesti di quest'anno, hanno presentato il programma dell'evento che si svolgerà dall'8 al 13 Febbraio 2024.

Si partirà Giovedì 8 Febbraio 2024 alle ore 8.30 con la sfilata dei bambini delle scuole di Aprilia. Oltre 1000 bambini degli istituti comprensivi Arturo Toscanini (plesso Toscanini ed Elsa Morante), Gianni Orzini (scuola Lanza di Campo di Carne), Menotti Garibaldi (Campoleone, Campo del Fico, Casalazzara e Monti Ausoni), Antonio Gramsci (Plesso Marconi e Materna Arcobaleno), coloreranno le vie del centro.

Sabato 10, Domenica 11 e Martedì 13 Febbraio 2024, a partire dalle ore 14.30,i gruppi mascherati e i carri allegorici realizzati dai quartieri Carroceto, Toscanini, Vallelata, Quartiere Primo, Associazione Arti e Mestieri gruppo Palladinelli e Passione Equestre saranno protagonisti indiscussi del Palio. Il carro più bello riceverà il palio per l'edizione 2024 e il vincitore sarà proclamato nella serata di Martedì 13 Febbraio 2024. A presentare la manifestazione Johnny Passa.

"Questo è il mio primo carnevale da sindaco – ha sottolineato il Primo Cittadino – ci tengo a ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per la riuscita dell'evento, in particolare l'associazione Botteghe del Carnevale. Gli artigiani sono una risorsa preziosa per la nostra città. Aprilia è una città nata dall'apporto di varie culture, che negli anni hanno scelto di arricchire con le loro tradizioni questa manifestazione, creando i presupposti per un processo di integrazione autentico, teso al reciproco scambio. Auguro un buon divertimento a tutti i cittadini".

"Sono molto emozionata e felice – ha aggiunto l'assessore alle attività produttive, programmazione e gestione degli eventi Carola Latini – di poter presentare il mio primo Carnevale in questo ruolo. Un ringraziamento speciale all'Associazione Botteghe del Carnevale, protagonisti indiscussi di questo evento colorato e particolarmente dalla nostra città e all'artista Cristiana Sadocco per aver prestato la sua opera a simboleggiare il Carnevale di Aprilia".

"Oltre 1000 bambini sfileranno accompagnati da insegnanti e genitori – ha rimarcato l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Elvis Martino- colorando le vie del centro, in occasione di un evento che trova un posto speciale nel cuore degli apriliani. Una festa arricchita dalla presenza di alcune comunità straniere: l'associazione indiana, la comunità rumena e le varie associazioni che daranno il proprio contributo, rendono il Carnevale Apriliano un'occasione unica di scambio culturale e di integrazione".

"Il Carnevale di Aprilia, presente da oltre 50 anni – ha concluso il vicesindaco Vittorio Marchitti, assessore al tempo libero, turismo e spettacolo– rappresenta la manifestazione più longeva per la nostra città. La volontà dell'amministrazione è quella di riuscire a far crescere ancora questo importante evento, aumentando il coinvolgimento dei cittadini nella fase preparatoria, dando lustro e potenziando l'opera meritoria dei maestri artigiani dell'ABCA. Il Carnevale Apriliano può diventare un volano per l'economia e per il turismo della nostra città, valorizzando la bellezza e la magia che questo evento racchiude".