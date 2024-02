Esaminati, oggi, dalla commissione Trasporti, Turismo e Marina, presieduta dalla consigliera comunale Valentina Colonna, i risultati delle analisi condotte su offerta e domanda di sosta ad uso pubblico all'interno della circonvallazione.

Presente alla seduta, insieme al dirigente Daniela Prandi, l'assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco, ha spiegato che lo studio, che ha preso in esame lo stato attuale dei parcheggi del centro e le prospettive di sviluppo, è stato "condotto nell'ambito della redazione del Piano urbano di mobilità sostenibile, ultimato sette mesi fa dall'amministrazione del sindaco Matilde Celentano".

"I commissari – ha affermato l'assessore Di Cocco - hanno avuto modo di approfondire, rispetto al Pums, un potenziale nuovo piano sosta, il Prg della sosta, con ipotesi volte ad implementare i parcheggi per disabili, ad addivenire a convenzioni con i minorenni conduttori di minicar e con diversi altri accorgimenti volti a soddisfare le esigenze dei cittadini, nel rispetto di una mobilità sostenibile. Si è aperto un confronto molto costruttivo e per questo ringrazio la presidente di commissione Colonna, tutti i consiglieri che fanno parte di questo organismo consultivo e la dirigente Prandi per il lavoro svolto. Come assessore ai trasporti e alla mobilità, resto a disposizione per ulteriori approfondimenti richiesti dalla commissione anche per altri diversi aspetti del Pums".