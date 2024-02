Il 6 febbraio a Cisterna di Latina inaugurano i 3 punti lettura del progetto Prendi e Scopri, dedicati a bambini e bambine da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

Asilo Nido Comunale, Istituto comprensivo "Leone Caetani", Plesso "Alessandro Marcucci" e Consultorio Familiare dell'ASL Distretto 1 di Latina sono le 3 sedi individuate a Cisterna di Latina tra le 25 totali distribuite nei territori del progetto come punti lettura, ciascuno contenente una selezione di 40 tra i migliori libri-gioco e albi illustrati pubblicati in Italia, per ampliare e migliorare le opportunità di lettura sul territorio.

Prendi e scopri è un progetto interregionale della durata di un anno finanziato dal Centro per il libro e la lettura all'interno del bando "Leggimi 0-6".

Ideato e realizzato da Hamelin insieme a una rete di partner che operano sui territori di Bologna, Palermo, Santa Lucia del Mela e Cisterna di Latina, il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura come esperienza pedagogica, ludica ed estetica fondamentale per le bambine e i bambini da 0 a 6 anni, per i loro genitori e gli altri adulti di riferimento. Collaborano con Prendi e scopri i Patti per la lettura di Bologna, di Cisterna di Latina e di Santa Lucia del Mela, favorendo l'adesione dei soggetti locali e la partecipazione della cittadinanza alle attività progettuali.

"La partecipazione del Comune di Cisterna di Latina al progetto Prendi e scopri – spiega l'assessore alla Cultura Maria Innamorato – è motivo di grande soddisfazione. L'apertura di nuovi punti lettura, oltre a promuovere la diffusione di una buona pratica, ha senza dubbio ricadute positive sul territorio, non solo per contrastare la dispersione scolastica ma, soprattutto, per offrire ulteriori possibilità per la costruzione del tessuto sociale".

Prendi e scopri ha come focus principale il libro-gioco, oggetto artistico e narrativo capace di sollecitare esperienze di lettura molteplici attraverso la curiosità, la meraviglia e il coinvolgimento di tutti i sensi. Non è un caso che sia stato proprio un libro-gioco a prestare il nome al progetto: Prendi e scopri (Fatatrac, 2015) dell'artista francese Lucie Félix, tra le più importanti progettiste di libri-gioco contemporanee.

L'autrice è coinvolta in prima persona nella formazione e in alcuni laboratori, ma soprattutto cura la creazione di un prodotto grafico originale, appositamente concepito per Prendi e scopri, che racconterà, attraverso l'invito al gioco, alcuni dei temi e delle azioni principali di progetto e che verrà distribuito gratuitamente ai bambini e alle bambine e alle loro famiglie.

Al centro di esso c'è l'importanza della lettura fin dai primissimi momenti di vita di bambini e bambine, un valore condiviso da tutto il partenariato di Prendi e scopri, che si caratterizza per la grande diversità e ricchezza di professionalità dei suoi attori, associazioni e istituzioni.

Il lavoro sul libro-gioco - su una dimensione della lettura che riporta lettori e lettrici (adulti e piccoli) a un grado zero, a un momento in cui il coinvolgimento, la scoperta, l'implicazione sensoriale è completa - evidenzia la centralità del leggere nella relazione con ciò che ci circonda ed è fondamentale per interrogarsi su cosa significhi leggere e per promuovere il valore della lettura.

Attraverso il lavoro di relazione svolto dai partner sui territori, si sono costruite delle reti territoriali allargate, di cui fanno parte realtà fondamentali per i genitori, i bambini e le bambine: istituzioni impegnate in campo culturale, educativo e socio-sanitario, nidi e scuole dell'infanzia, pediatrie di comunità, strutture di accoglienza e librerie indipendenti.

I punti di lettura

Il progetto vuole appunto favorire nuove occasioni di incontro con i libri in contesti in cui l'accesso alla lettura risulta più difficile per motivi di distanza territoriale, carenza di opportunità di lettura o condizioni di povertà socio-educativa.

Per questo motivo Prendi e scopri prevede, oltre alla realizzazione di attività dedicate ai bambini e alle bambine, l'organizzazione di percorsi di formazione per adulti e di momenti dedicati allo scambio di buone pratiche, la diffusione di bibliografie, e la creazione di punti lettura, nuovi avamposti culturali che rimarranno attivi nei territori, grazie alle competenze delle persone che si sono formate durante il progetto.

I punti lettura di Prendi e scopri, che saranno in tutto 25, distribuiti nei territori del progetto, nascono in alcuni luoghi scelti all'interno delle reti territoriali, dove la frequentazione di genitori, bambini e bambine è abituale, ma è stata riscontrata una carenza di opportunità di lettura.

Questi nuovi spazi mettono a disposizione di tutti e tutte un patrimonio librario di 40 tra i migliori libri-gioco e albi illustrati per la fascia 0-6 anni, per una dotazione totale di mille libri su tutti i territori coinvolti.

La selezione bibliografica è stata ideata ad hoc dai partner del progetto e acquistata con la collaborazione di alcune librerie indipendenti, per diffondere la conoscenza della migliore letteratura per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni e per promuovere la lettura sin dalla prima infanzia.

Oltre ai 40 libri, i punti lettura renderanno fruibili da tutti e tutte le bibliografie di Prendi e scopri, selezionate da esperti e esperte per diverse fasce d'età, profili ed esigenze, e il progetto d'artista creato da Lucie Félix.

Infine, i punti lettura potranno ospitare iniziative come letture ad alta voce, momenti di avvicinamento alla lettura per piccolissimi e piccolissime, laboratori, incontri di sensibilizzazione. A farli vivere anche dopo il termine del progetto saranno le reti di figure competenti e attive sul territorio, che si sono formate durante Prendi e scopri e che quotidianamente incontrano o lavorano con i bambini e le bambine.

I punti lettura di Prendi e scopri a Cisterna di Latina

1. Asilo Nido Comunale di Cisterna di Latina

2. Istituto comprensivo "Leone Caetani" - Plesso "Alessandro Marcucci"

3. Consultorio Familiare dell'ASL Distretto 1 di Latina