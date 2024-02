Anche il consigliere comunale d'opposizione Fabrizio Fiorentini pone l'accento sugli ultimi episodi di criminalità avvenuti in città. Un quadro preoccupante a giudizio dell'esponente di Uniti per Aprilia, che ha presentato una mozione per proporre all'amministrazione comunale quattro azioni per migliorare il livello della sicurezza del territorio. «La situazione negli ultimi tempi è diventata sempre più grave. In un solo giorno - sottolinea Fiorentini - c'è stato un atto incendiario e spari contro un Suv, in pieno centro città. Da mesi denunciamo la questione della sicurezza, da mesi chiediamo di coadiuvare l'importante lavoro delle forze dell'ordine con azioni che l'amministrazione può e deve mettere in campo. In questo senso è necessario che il sindaco attribuisca una specifica delega alla sicurezza della città, individuando una figura che si occupi chiaramente di questo tema. Una proposta sulla quale, insieme ai colleghi, presenterò una mozione in Consiglio comunale. Inoltre è necessario che si provveda a monitorare il costante ed effettivo funzionamento dell'illuminazione pubblica; che si predispongano delle campagne informative per rafforzare i primi anticorpi contro la criminalità e che si provveda a un potenziamento della Polizia Locale la quale, tra trasferimenti e pensionamenti, si trova al momento sotto organico e con un età media alta. Pensiamo sia essenziale che l'esperienza di chi ci lavora da anni non vada persa, ma tramandata alle generazioni più giovani per formarli al dovere». Fiorentini inoltre sottolinea la volontà di non abbassare la guardia su questo tema. «I fatti degli ultimi mesi, le sentenze e le relazioni semestrali della Direzione investigativa antimafia impongono alla città un netto cambio di passo. Non possiamo - continua - abbandonarci a un negazionismo pericoloso, le Amministrazioni devono essere caute nell'escludere la presenza di Mafie all'interno del proprio territorio, altrimenti sarà impossibile contrastarne l'avanzata».