Colpo basso per le forniture all'isola di Ponza, Laziomar ha varato una direttive stringente e alcune merci possono essere ammesse a bordo solo se accompagnate, tra queste farmaci e giornali. Il provvedimento è in già in vigore e riguarda anche Ventotene. Il sindaco, Ambrosino, ha chiesto un incontro alla società che gestisce i collegamenti. Proteste, finora inutili, dei cittadini. Le nuove regole arrivano a poche settimane dalla scadenza del termine del nuovo bando.