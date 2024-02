Letterine, dediche e disegni con cuori e arcobaleni realizzati dai piccoli alunni della scuola dell'infanzia sono stati affissi sul muro di una chiesa gremita per l'ultimo saluto a suor Flora De Guglielmi. Ieri mattina, presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Cisterna, si sono svolti i funerali della 75enne scomparsa a seguito di un incidente stradale accaduto in via Merulana a Roma. Il feretro, partito dall'Istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue di San Giovanni in Laterano - dove era stata allestita la camera ardente - è arrivato alle 11 in piazza XIX Marzo, dove ad attenderlo c'erano le consorelle, i piccoli alunni della scuola Maria De Mattias, le famiglie, i docenti, ma anche amici e una rappresentanza dell'amministrazione locale con il sindaco Valentino Mantini. A celebrare una lunga e toccante funzione religiosa è stato il vescovo Mariano Crociata insieme a tutti i parroci di Cisterna. L'uscita del feretro è stata accompagnata da un lungo silenzio interrotto due volte dagli applausi dei tanti presenti, prima che il corteo funebre lasciasse la chiesa alla volta di Viterbo. Lì, dopo una breve funzione con la comunità locale, la salma di suor Flora verrà tumulata nel cimitero di San Lazzaro.