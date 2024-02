"E' necessario mantenere alta l'attenzione sui lavori di demolizione e rifacimento del ponte Mascarello a Foce Verde. Non si tratta di un'opera semplice e già nel luglio dello scorso anno, in Commissione Lavori Pubblici del Comune di Latina, è apparso chiaro dal cronoprogramma che i cantieri non si sarebbero aperti prima del 2025. Tuttavia lo stesso cronoprogramma prevede che entro la fine del 2024 venga conclusa la gara d'appalto e affidati i lavori. Siamo a febbraio, occorre che la Sogin dia risposte certe sul prosieguo del progetto". Inizia così la nota del presidente della commissione Pianificazione del Comune di Latina Renzo Scalco, del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia.

"Si tratta di un'opera strategica – spiega ancora Scalco – e certamente delicata ma questo non può trasformarsi in un alibi, anche perché di tempo ne è stato perso fin troppo in passato. Nel corso degli scorsi mesi sono stati fatti tanti passi in avanti e per questo ringrazio l'assessore ai lavori pubblici, i dipendenti degli uffici del Comune e la stessa Sogin. Ora è però necessario passare alla fase operativa, concludendo la gara d'appalto e realizzando la conferenza di servizi propedeutica all'avvio dei lavori. Ce lo chiedono i cittadini ma soprattutto questo ponte è essenziale per poter avviare una politica complessiva di sviluppo del nostro lungomare"