Nei giorni scorsi il Comune di Pontinia ha concesso il patrocinio ad un corso di difesa personale per le donne intitolato "Basta subire, reagiamo alla violenza". Come riportato nella deliberazione della giunta per la concessione del patrocinio, il corso iniziato a gennaio terminerà nel mese di aprile e si svolge all'interno della palestra della scuola Don Milani il lunedì e il mercoledì. L'iniziativa gratuita per le partecipanti, è rivolta a tutte le donne del Comune di Pontinia, nonché dei Paesi limitrofi. Il Comune ha inoltre concesso un contributo per il pagamento del canone della Palestra Don Milani, "atteso - si legge nella deliberazione della giunta - che le finalità perseguite dal proponente sono ampiamente condivise dall'Amministrazione Comunale, che li fa propri". L'entità del contributo, come specificato, verrà quantificata dagli uffici preposti sulla base delle tariffe approvate per l'utilizzo degli impianti sportivi e all'effettivo periodo di utilizzo dell'impianto. La richiesta per il corso di difese personale, è stata presentata da una realtà importante per il territorio e cioè l'A.s.d. Taekwondo Pontinia, iscritta al C.O.N.I tramite la Federazione Italiana Taekwondo. Lo sport fa ancora la differenza a Pontinia dove sono molte le realtà che oltre ad ottenere importanti riconoscimenti nelle competizioni, si prodigano anche nel sociale facendo la differenza sul territorio.