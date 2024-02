Non è la prima volta che le Organizzazioni Sindacali SINAPPE e SIPPE denunciano le difficili condizioni di lavoro in cui versa da anni il penitenziario di Velletri, dove quotidianamente si registrano eventi critici gravi.

In questi ultimi anni, addirittura, - dichiara Roberto Santini Segretario Generale del Sinappe - all'interno del carcere si è verificato anche l'omicidio di un detenuto oltre alle moltissime aggressioni poste in essere dai ristretti contro il personale, l'ultima delle quali avvenuta proprio ieri, 2 febbraio, con un tentativo di strangolamento ai danni dell'agente di turno che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Si rammenta inoltre- continua Santini del Sinappe - che nel carcere veliterno è presente un reparto ATSM - Articolazione Tutela Salute Mentale - all'interno del quale sono custoditi diversi soggetti psichiatrici, di difficile gestione.

L'istituto de quo attualmente conta la presenza di circa 630 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 420 posti, con un sovraffollamento stimato di circa 200 detenuti. Di contro, nonostante la previsione della pianta organica sia di 277 unità, ve ne sono amministrate solo 194 e se ne registrano operative ancor meno, circa 150.

Tutto questo non consente di attuare le disposizioni di cui all'articolo 2 del DPR 230/2000 e, non solo, si ripercuote negativamente sull'organizzazione del lavoro, facendo saltare le disposizioni contrattuali di ogni livello.

Alla luce di ciò appare pleonastico ribadire l'urgente necessità di integrare l'organico esistente al fine di dare supporto al personale in servizio e risollevare le sorti di un carcere quasi affossato, dove il rischia di perdere il controllo della sicurezza è ormai all'ordine del giorno.

E' giunto il momento – conclude Olanda Carmine del Sippe – che alle parole seguono i fatti, il Ministro della Giustizia deve immediatamente prendere provvedimenti perché le carceri sono diventati delle vere e proprie polveriere pronte ad esplodere, non si può più aspettare, tutta la classe politica deve scendere in campo.

Lo dichiarano il Segretario Generale del SINAPPE Roberto Santini e Carmine Olanda del Sippe, sindacato affiliato al Sinappe che ha mandato una lettera ai massimi vertici del Dap per chiedere un intervento urgente.