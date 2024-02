Il 10eLotto ha premiato il Lazio nel weekend appena trascorso, con vincite totali per 69mila euro. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 2 febbraio un giocatore di Terracina, in provincia di Latina, si è aggiudicato 20mila euro con un 9, mentre a Roma è stato centrato un 5 Doppio Oro da 16.500 euro. Ancora in provincia di Latina, a Fondi, sono stati vinti altri 10mila euro con un 7 Oro. Nel concorso di sabato 3 febbraio, a Roma sono state centrate una vincita da 9mila euro con un 3 e una da 6mila euro con un 6; in fine, a Lenola, in provincia di Latina, sono stati vinti 7.500 euro con un 6 Doppio Oro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 388 milioni di euro in questo 2024.