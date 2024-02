Ha soli 5 mesi di vita ed è affetta da una sindrome genetica rara. Si chiama Vittoria, e ha bisogno di cure.



Michael e Sabrina originari di Ardea, sono i genitori della bimba affetta dalla Wolf-Hirshhorn (WHS) per la quale "Non esiste una terapia specifica" spiega la coppia.



Per affrontare questa situazione i genitori della bimba hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per "supportare le spese mediche, fisioterapia, terapia occupazionale e terapia del linguaggio, beni di prima necessità e viaggi per visite e cure che Vittoria dovrà sostenere". La bambina è seguita al Gemelli di Roma.



"Vittoria dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico per cardiopatia (ha un piccolo foro nella arteria del cuoricino e avrà bisogno di un intervento chirurgico e un intervento alla palatoschisi). Chiediamo il vostro aiuto per supportarci in questo lungo cammino. Vi ringraziamo in anticipo noi e anche le sorelle maggiori e il fratello gemello a chi avrà il piacere di aiutarci" è l'appello dei genitori di Vittoria.



Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/un-futuro-per-vittoria