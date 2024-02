Quattro persone disperse durante un'escursione, la macchina dei soccorsi che si attiva immediatamente e le porta in salvo. Esercitazione ieri del Gruppo Comunale di Protezione Civile Città di Terracina in zona Santo Stefano con il supporto degli Operatori Sanitari della Croce D'oro Sud Pontino, sotto la supervisione dei Guardiaparchi del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

I volontari, grazie anche all'utilizzo di un drone pilotato da personale specializzato, hanno simulato la ricerca e il soccorso di persone disperse. Alle 8.45 del mattino è arrivata la chiamata dalla Sala Operativa che ha segnalato quattro persone disperse che si erano incamminate per una passeggiata in montagna senza più dare notizie ai familiari. Sul posto, nell'area della Fonte di Santo Stefano, sono subito arrivate le squadre composte da cane, conduttore e soccorritore che, dopo aver preso tutte le notizie necessarie dai familiari delle persone da soccorrere, hanno avviato le ricerche grazie anche alle informazioni e alle coordinate fornite dai Guardiaparchi.

Il primo disperso è stato ritrovato dopo 20 minuti circa, mentre ne sono passati 45 per arrivare al secondo. Più complesse le operazioni per gli ultimi due che sono stati portati in salvo dopo circa due ore di ricerca e affidati alle cure degli operatori sanitari.

L'Assessore Vincenzo Di Girolamo ha condiviso le parole del responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Terracina, Daniele Carlot: «Un'esercitazione ben riuscita grazie all'ottimo lavoro di squadra. Voglio ringraziare i volontari, il responsabile delle unità cinofile Stefano Rizzi, e tutti quanti hanno partecipato dando il loro fondamentale contributo. Seguiranno a breve nuove esercitazioni che vedranno anche scenari diversi, dal momento che il nostro Gruppo di Protezione Civile punta molto sulla formazione. Al momento disponiamo di tre importanti specializzazioni: unità cinofile, antincendio boschivo e idraulica, ma a breve disporremo anche di una quarta, quella alluvionale».

«Il mio ringraziamento va al grande lavoro che la Protezione Civile sta facendo a Terracina. I volontari, che dedicano il loro tempo e il loro impegno a beneficio dell'intera collettività, sono un presidio necessario per il nostro territorio, e non posso che essere soddisfatto per il loro continuo percorso di formazione che ci porta a poter disporre di specializzazioni diverse e importanti», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.