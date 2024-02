All'insegna dell'inclusione. Da diversi mesi il gruppo Bershka operante a Latina, con sede nel Centro Commerciale Latinafiori, ha iniziato un percorso molto importante con la Cooperativa Sociale Mirability che dal 2022 è presente sul territorio e offre servizi di educazione, assistenza e supporto alle autonomie personali, domestiche e sociali di persone con neurodiversità cognitiva e comportamentale di qualsiasi età, da quella evolutiva a quella adulta.

Daniela ha così iniziato il suo percorso all'interno del negozio con un tirocinio di sei mesi, sempre supportata dai colleghi e dagli educatori di Mirability, e il 1° febbraio del 2024 ha firmato il suo primo contratto a tempo indeterminato.

Un traguardo importantissimo per Daniela, per Mirability e per tutto il team di Bershka tra le prime realtà a Latina ad essere esempio di inclusione e professionalità!