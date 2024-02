Resta dunque efficace l'annullamento di tutti i titoli edilizi firmato dal dirigente del settore urbanistica del Comune di Sperlonga il 9 maggio 2022, atto che ricostruisce in modo minuzioso quali sono gli abusi insanabili dell'hotel, su quale, a questo punto verrà avviato lo sgombero. Finisce una storia lunga venti anni, costellata di polemiche, con a latere un procedimento penale che nel 2013 portò alla sospensione ex legge Severino di Armando Cusani all'epoca Presidente della Provincia di Latina.

"Nel merito l'appello è infondato". Con tre parole si chiude quello che, forse, è stato uno dei casi giudiziari più complessi, controversi o spregiudicati di sempre, ossia l'abuso edilizio rappresentato dall'hotel Tiberio di Sperlonga, inizialmente di proprietà del sindaco Armando Cusani che poi ha ceduto le sue quote.

