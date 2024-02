Domenica, 11 febbraio, Latina si vestirà a festa per il Carnevale. L'appuntamento è dalle 15 alle 20 in piazza del Popolo con animazione, baby dance, il concerto Mr Cartoon, lo spettacolo Magic Karakascio e il concerto Magia ‘90. Dall'8 febbraio al 14 febbraio, inoltre, ci saranno mercatini, food truck e giostre per bambini. In vendita prodotti di Carnevale, di artigianato locale, dolciumi tipici delle festività di Carnevale e, per finire, l'ultimo giorno sarà dedicato alla festa degli innamorati.

"Sarà una domenica di colori e gioia – dichiara Gianluca Di Cocco, assessore al Turismo - dedicata ai bambini e alle famiglie, con musica ed eventi per i più piccoli. Ringrazio gli uffici, gli organizzatori e i collaboratori per il lavoro fatto che ha permesso di mettere in piedi una giornata di animazione e una settimana di festa con mercatini di prodotti artigianali ed enogastronomici nella piazza principale della città. Non è stato semplice, a causa anche della mancanza dell'associazione Carnevale di Latina. Il giorno di San Valentino, che chiuderà le festività di Carnevale, sarà infine dedicato agli innamorati. Preciso – continua l'assessore – che la volontà della nostra amministrazione è quella di tornare alla sfilata dei carri, che riproporremo a Latina nel Carnevale 2025. E' una tradizione che intendiamo ripristinare, una volta che avremo migliorato la macchina amministrativa".

"Musica, colori, e prodotti artigianali tipici trasformeranno piazza del Popolo in una location di festa per i più piccoli – dichiara l'assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino -. L'amministrazione ha voluto organizzare una serie di iniziative destinate a un pubblico diverso: i mercatini, di dolciumi e di San Valentino, per le famiglie, e animazioni e concerti per i bambini nel pomeriggio di domenica. L'invito a partecipare è rivolto a tutti, ma soprattutto ai più piccoli: li aspettiamo venire in centro mascherati, pronti a ballare a ritmo di musica e a lanciare i loro amati coriandoli".