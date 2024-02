L'istituto tecnico per il Turismo di Le Forna-Pantano sull'isola di Ponza è stato dichiarato inagibile dai tecnici della Provincia. Dopo una serie di sopralluoghi e prove di carico, è emerso che l'edificio è vulnerabile e non può essere utilizzato per attività didattiche. Di conseguenza, l'Amministrazione comunale ha deciso di trasferire tutte le attività presso un'altra struttura scolastica ubicata nella stessa frazione dell'isola. Questa soluzione sarà in vigore fino alla fine dell'anno scolastico 2023-2024, ma potrebbe prolungarsi se i lavori di messa in sicurezza non saranno completati entro settembre. Le criticità strutturali dell'edificio sono iniziate alla fine di settembre, quando parte del solaio esterno di un corpo edilizio è crollato. Nonostante il tentativo di risolvere il problema, l'Amministrazione comunale ha prioritizzato la sicurezza degli alunni e del personale scolastico, evitando di riprendere le lezioni all'interno dell'edificio compromesso.