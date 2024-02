Tra le città italiane presenti alla Bit, la Borsa internazionale del turismo di Milano, terminata nella giornata di ieri 6 febbraio c'era anche Formia con il suo borgo di Maranola. Un'opportunità preziosa per far conoscere le eccellenze e valorizzare una filiera in costante evoluzione all'interno della più importante rassegna del turismo in Italia: 350 metri quadrati nello stand riservato alla Regione Lazio dedicato alle meraviglie del territorio per una crescita sempre più sostenibile e produttiva. Un viaggio unico tra storia, cultura, arte, natura, gastronomia e tradizioni. Particolarmente apprezzato si è rivelato il panel dal titolo "Maranola, il Paese del Presepe che suona", dedicato alla promozione di Formia e in maniera specifica del suo suggestivo borgo collinare, riconosciuto grazie soprattutto al suo rinomato Presepe vivente, tra i più antichi d'Italia, che quest'anno è arrivato alla 49esima edizione. All'evento erano presenti l'assessore del Comune di Formia, Eleonora Zangrillo, il funzionario della Direzione Regionale Turismo, Ambrogio Sparagna, maranolese doc, anche nella veste di artista ed etnomusicologo, che si è esibito con la sua inseparabile compagna di viaggio, la zampogna, il presidente di Assonautica Latina e vice presidente nazionale, Gianni Gargano, l'avvocato Civita Di Russo, vicecapo di gabinetto con funzioni vicarie del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

"Come amministrazione la nostra ferma intenzione è sempre di promuovere anche all'esterno le attrattive e le particolarità del nostro bellissimo territorio – sottolinea l'assessore Eleonora Zangrillo – E la Bit rappresenta senza dubbio una vetrina mediatica nazionale e internazionale ad hoc che offre una visibilità a 360 gradi e soprattutto una grande occasione per valorizzare e rafforzare l'immagine e l'offerta turistica, socio-culturale, religiosa e simbolica. Viviamo in un ambiente, circondato da mare e montagna, con ricchezze che arrivano anche dal settore enogastronomico, che si inserisce nell'ambito di una connessione diretta alla valorizzazione del ricco patrimonio storico ed artistico presente a Formia e nel nostro comprensorio, in grado di attrarre un turismo sempre più consapevole, con ricadute economiche positive".

La nascita del Punto IAT (Ufficio Informazione Accoglienza Turistica), lo spazio espositivo di aggregazione, inaugurato il 20 aprile 2023 al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, è stato un motivo in più per sviluppare ed incrementare l'offerta e si sposa alla perfezione con la fiera della BIT di Milano.

"Le presenze turistiche sono state in crescita anche nel periodo invernale – commenta il sindaco Gianluca Taddeo – Puntiamo a destagionalizzare l'offerta proponendo servizi, iniziative ed eventi interessanti e di notevole richiamo che possano fungere da volano attrattore e diano slancio al comparto che, grazie a lungimiranza e perseveranza, possa dare un contributo molto significativo in termini di rilancio. Un ruolo chiave lo dovranno svolgere anche le associazioni e gli enti coinvolti che, insieme gli operatori del settore, puntino a creare un sistema integrato moderno e fruibile per rendere ancor più appetibile e accessibile la visita nei nostri luoghi di maggior interesse".