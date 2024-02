Il tavolo istituzionale, invocato della Funzione Pubblica della CGIL di Latina, e chiesto quasi in contemporanea dal sindaco Carla Amici al Prefetto di Latina, Maurizio Falco, ha quindi sortito un primo effetto. Ora si tratta di capire se entro il 14 febbraio la Vola sarà nelle condizioni di assolvere il pagamento del DURC e quindi mettere il Comune di Roccagorga nella condizione di poter continuare ad affidare i servizi alla stessa azienda, così come fatto finora, o se accadrà dell'altro.

Sono stati pagati gli stipendi degli operatori dell'Azienda Speciale Vola che i dipendenti reclamavano già dal mese di dicembre 2023, visto che solo il 50% delle tredicesime era stato correttamente corrisposto. Nella giornata martedì i dipendenti si sono visti accreditare sia il restante 50% delle tredicesime, che ancora non erano state saldate, sia gli stipendi del mese di dicembre 2023.

