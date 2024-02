Anche una rappresentanza della Città di Terracina ha partecipato alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che si è tenuta a Milano dal 4 a 6 febbraio 2024.

A rappresentare l'Amministrazione c'era l'Assessore al Turismo, alla Cultura e ai Grandi Eventi Alessandra Feudi.

Quello della Bit è un appuntamento fondamentale per il mondo del turismo con convegni, eventi e workshop che propongono un aggiornamento completo sulle tendenze più attuali di un settore in continua evoluzione.

Quest'anno la manifestazione si è concentrata su tre aree tematiche: Leisure, con le proposte di destinazioni e servizi; BeTech, per i servizi digitali e le Startup; e infine Mice Village con un focus sulla Meeting Industry. Altro tema centrale quest'anno è stata la sostenibilità.

"Un'esperienza formativa importante per conoscere meglio il presente e il futuro del turismo. Terracina deve essere più attrattiva e competitiva attraverso la promozione delle bellezze della nostra Città, l'enogastronomia e il patrimonio culturale e ambientale che poche altre realtà possono vantare. Un processo che operatori turistici, imprenditori del settore ed associazioni di categoria dovranno portare avanti con il pieno e convinto sostegno dell'Amministrazione Comunale", ha dichiarato l'Assessore Alessandra Feudi.

"Valorizzare il potenziale enorme della nostra Città è sempre stata una delle nostre priorità. Dall'immenso patrimonio dei nostri monumenti straordinari alla bellezza del nostro mare e delle nostre colline, il nostro obiettivo è che Terracina riesca a proporre un'offerta in grado di attrarre diverse tipologie di turismo e in ogni periodo dell'anno, non più soltanto durante la stagione estiva. Un lavoro in sinergia che consenta di dare alla nostra Città l'importanza e il valore che merita", ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.