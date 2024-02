Via Epitaffio avrà una nuova rotonda, precisamente al posto del semaforo che divide via Congiunte Destre da via Congiunte Sinistre. La realizzazione della rotatoria fa parte del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Ieri ha espresso la sua soddisfazione il coordinatore della Lega Vincenzo Valletta, che ha commentato positivamente la notizia della futura rotatoria.

"Esprimo piena soddisfazione per l'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche della Provincia di Latina della realizzazione di una rotatoria su via Epitaffio, all'incontro con via delle Congiunte destre e sinistre. È un'azione importante per tutto il comprensorio, caratterizzato da alta incidentalità e da costanti congestionamenti del traffico, con tutto ciò che ne consegue in termini di corretta viabilità e di tempi di percorrenza del tratto viario. Da anni mi batto per risolvere le criticità della zona in tema di sicurezza stradale, sollecitando interventi da parte degli Enti preposti. E se in poco tempo si è riusciti a realizzare opere o a programmarle per il prossimo futuro è perché si è fatto squadra. La Lega ha avuto un peso specifico e lo ha dimostrato concretamente portando a casa risultati importanti per l'area Chiesuola/Epitaffio"