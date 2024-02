"Ringrazio il presidente della Rete Marco Rizzo, sindaco di Castellabate, per aver fatto sintesi all'interno del sodalizio che si è espresso con un documento unitario in favore della città di Latina – ha dichiarato la prima cittadina Celentano - Sono particolarmente orgogliosa di aver incontrato, nell'ambito dell'attività che svolgo da sindaco di Latina, questa realtà associativa così dinamica nel perseguimento delle finalità che, condividendo il legame con San Marco Evangelista, sia da un punto di vista religioso che culturale, puntano alla promozione turistica dei territori attraverso iniziative da svolgersi nelle diverse città aderenti alla Rete con una logica di staffetta. Latina, infatti, ospiterà nel mese di Aprile una tappa della Peregrinatio della Lampada Votiva e del Vangelo di San Marco, che stiamo organizzando con la Diocesi di Latina".

