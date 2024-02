Una nuova centenaria si aggiunge all'elenco degli abitanti di Maenza. A spegnere le cento candeline nei giorni scorsi è stata Gentilina Valle che è stata festeggiata da parenti e amici all'interno della Casa di Riposo per Anziani Magentia dove risiede ormai da quale anno.

Gentilina è ancora lucidissima e ha voluto lei stessa occuparsi della lista degli invitati raccomandando al figlio e alla figlia di chiamare quelli che per tanti anni sono stati i suoi vicini di casa. A rendere omaggio alla sua veneranda età, c'è stato anche il sindaco Claudio Sperduti che con tanto di fascia tricolore ha portato lei gli auguri di tutta l'amministrazione.

Particolarmente d'impatto anche la torta, divisa in tre parti, una a forma di 1 e due a forma si 0 a comporre, appunto, il numero 100. Nella sua vita Gentilina è stata moglie, lavoratrice e casalinga. Adesso è madre e nonna, a detta di chi la conosce, gentile di nome e di fatto. Come detto, per lei il centesimo compleanno vale l'ingresso nel club dei centenari maentini che cresce.