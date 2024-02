Nelle prossime settimane verrà predisposto il progetto esecutivo del Commissariato di Polizia di Aprilia, un atto che consentirà di procedere all'avvio dei lavori. Con queste parole il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni ha risposto all'interrogazione del deputato del Pd Matteo Orfini, sottolineando i passi avanti nella realizzazione dell'opera. Un presidio di sicurezza atteso da decenni in città e oggi più che mai necessario, anche alla luce dei recenti episodi di criminalità che stanno creando timori nella cittadinanza. «Il 28 novembre 2023 è stato firmato il contratto di locazione, successivamente registrato dalla Corte dei conti lo scorso 2 gennaio. La società firmataria - ha detto il sottosegretario all' Interno - si è impegnata a realizzare nell'anno in corso i lavori di adeguamento dello stabile, funzionali alla soddisfazione delle esigenze della Polizia e, nel contempo, il Comune di Aprilia ha assicurato la possibilità di usufruire pienamente degli spazi esterni. Sono, inoltre, proseguiti gli incontri presso la Prefettura e il Ministero dell'Interno con la società finalizzati alla predisposizione, nelle prossime settimane, del progetto esecutivo che una volta approvato consentirà di procedere alla cantierizzazione dei lavori». Molteni poi nel suo discorso ha sottolineato che il nuovo Commissariato avrà anche compiti amministrativi, permettendo dunque il rilascio di passaporti e permessi. «Una volta operativo - ha aggiunto - il commissariato, oltre a costituire un rafforzamento dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio, rappresenterà un centro di gestione delle procedure amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di Polizia e delle attività di Polizia giudiziaria. L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di misure di sistema che il Governo sta adottando al fine di aumentare la capacità operativa delle Forze di Polizia e il potenziamento del sistema della pubblica sicurezza. Con l'ultima legge di bilancio è stato stanziato circa 1 miliardo per il rinnovo del contratto di comparto e ulteriori risorse sono state destinate al rafforzamento e all'ammodernamento di mezzi e strutture, da 20 milioni per il 2024 a 40 per il 2025, 50 per il 2026, 60 per gli anni 2027 e 2028 e 120 milioni di euro per il triennio 2029-2031».

Soddisfazione per questi passi avanti viene espressa dagli eurodeputati Anna Cinzia Bonfrisco e Matteo Adinolfi (gruppo Lega-Id). «Siamo molto soddisfatti, questo è il risultato del lavoro portato avanti dal governo nazionale e dal sindaco di Aprilia - ha detto Bonfrisco - per garantire più sicurezza, più controllo del territorio e più servizi, visto che il Commissariato avrà anche compiti amministrativi per il rilascio di passaporti e permessi. Si tratterà dunque di un miglioramento dei servizi ai cittadini». Mentre Adinolfi sottolinea come il prossimo passo per aumentare il livello di sicurezza in città ma più in generale in tutta la Provincia sia l'istituzione della Dia. «Serve - afferma Adinolfi - una sede della Direzione Investigativa Antimafia in provincia di Latina, perché occorre un salto di qualità nella lotta alla criminalità».