«Con questo intervento intendiamo tutelare, conservare e valorizzare l'area boschiva "Il Filetto", il polmone verde della nostra comunità che si estende per circa 45 ettari, elemento fondamentale del nostro territorio, destinato a parco pubblico attraverso una serie di azioni di riqualificazione».

A parlare sono il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e la delegata ai Beni comuni e all'Amministrazione condivisa Mascia Cicchitti annunciano il primo step di lavori che sono partiti nell'area verde tra via Monti Lepini e via Tivera, a metà strada tra il centro urbano e il quartiere San Valentino, denominata altresì come Macchia di San Biagio, polmone verde della città e facente parte della maggiore Selva di Cisterna, utilizzata dalla nobile famiglia Caetani come riserva di caccia.

«I lavori riguardano una porzione dell'area – hanno dichiarato il Sindaco Valentino Mantini e la delegata Mascia Cicchitti – dove è stata effettuata la posa in opera dei giochi per i più piccoli e l'attrezzatura sportiva per i più grandi. Con la rigenerazione, il recupero e la manutenzione de "Il Filetto", l'Ente comunale intende favorire la promozione sociale per migliorare la vivibilità dello spazio pubblico e consentirne la fruizione da parte della nostra comunità. L'obiettivo è quello di sostenere il benessere generale, specialmente dei bambini, attraverso l'esperienza e il contatto con la natura, che spesso i più piccoli non hanno ancora avuto modo di avere».

L'intervento, in fase di completamento, è stato realizzato grazie al contributo di 20mila euro della Regione Lazio e di un cofinanziamento del Comune di 15mila euro. Quest'anno ricadono i 30 anni da quando il Comune di Cisterna ha acquisito l'area.