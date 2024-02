Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha inaugurato con la sua presenza il focus tematico "MOF 50° anniversario: la storia del nostro futuro", organizzato dal centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi nell'ambito della sua partecipazione a Fruit Logistica.

Nel corso dell'evento, svolto presso lo spazio espositivo di MOF (Padiglione 2.2, Stand C-01), Lollobrigida ha ribadito il suo impegno verso il sistema dei mercati, considerato fondamentale per l'agroalimentare italiano ed europeo. Inoltre, ha annunciato la sua partecipazione alle celebrazioni ufficiali del cinquantesimo anniversario di MOF nei prossimi mesi. Fruit Logistica rappresenta un evento di rilevanza internazionale nel settore agroalimentare, dedicato alla presentazione e alla discussione delle ultime tendenze e innovazioni nel mondo della frutta e verdura. Questa fiera, che si tiene regolarmente a Berlino, costituisce un'importante piattaforma di networking per professionisti del settore, offrendo loro l'opportunità di stabilire contatti commerciali, condividere conoscenze e scoprire le più recenti tecnologie e pratiche sostenibili.

La partecipazione del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e la presenza di MOF hanno conferito a Fruit Logistica un'ulteriore dimensione di prestigio. Il focus sul 50° anniversario di MOF, con il sostegno del Ministro, ha evidenziato l'importanza di questa organizzazione nel contesto del sistema agroalimentare italiano ed europeo. Gli interventi di Enzo Addessi, amministratore delegato di MOF, Gianluca Marzinotto, amministratore delegato della Banca Popolare di Fondi, e Gianluca Notari, direttore dell'area Progetto e Sviluppo del Centro Agroalimentare di Fondi, hanno caratterizzato l'evento. Durante il dibattito è emersa una visione comune con i soci e i partner, Banca Popolare di Fondi e Camera di Commercio di Frosinone Latina, per il futuro del "gigante di Viale Piemonte", sempre partendo dall'immensa esperienza degli operatori MOF accumulata in questo primo mezzo Secolo.

"In questo momento di riflessione sulla nostra storia - afferma il presidente di MOF, Bernardino Quattrociocchi - è cruciale proiettare il nostro sguardo verso il futuro. Abbiamo davanti sfide importanti e opportunità uniche come quelle offerte dal Pnrr, le cui risorse ci consentiranno di rendere il MOF più efficiente, green e digitale. La collaborazione con la Banca Popolare di Fondi e la Camera di Commercio è fondamentale per delineare prospettive ancora più ambiziose".

"Il Mercato ortofrutticolo di Fondi – spiega Gianluca Marzinotto, ad della Banca Popolare di Fondi - svolge un ruolo essenziale come motore economico per il nostro territorio che da sempre produce eccellenze agroalimentari e non solo. Ritengo che lavorare in sinergia sia fondamentale per potenziare la competitività di questo settore vitale. Come banca del territorio, intendiamo contribuire attivamente a questo processo come partner strategico di un'intera comunità".

Il secondo focus, in programma per giovedì alle 1115, tratterà il tema "Mercati all'Ingrosso: il Centro Agroalimentare Europeo". Parteciperanno al tavolo Bernardino Quattrociocchi, presidente di MOF, Valentino Di Pisa, presidente di Fedagromercati, Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, Salvatore De Meo, europarlamentare e membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

Va ricordato che la presenza di MOF in fiera, durante questi tre giorni, è arricchita dalla partecipazione dello chef Fausto Ferrante, che guida gli ospiti in un percorso di degustazione tra "i colori e i sapori di MOF". Inoltre, le aziende Agripeppe, AOP Csc Lazio, Del Prete, Eureka, Forcina Marco & C, Ortofrutticola Magliozzi, Silvana Frutta e Vaccaro Gino presentano i prodotti di punta delle rispettive aziende.