Domani dalle ore 10.15, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara parteciperà a un dibattito presso l'istituto "San Benedetto". Interverranno il Dirigente scolastico dell'Istituto, Ugo Vitti; la dott.ssa Emiliana Bozzella dell'Ambito Territoriale di Latina del MIM; il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli; il Presidente della Camera di Commercio di Latina-Frosinone Giovanni Acampora; l'On. Giovanna Miele, della VII Commissione cultura della Camera dei deputati. In seguito, il Ministro Valditara visiterà l'istituto e, alle ore 11.30 circa, incontrerà i giornalisti.

