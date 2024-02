Da giorni si vociferava del commissariamento del Parco Nazionale del Circeo ed oggi è arrivata l'ufficialità. Il decreto del ministro Pichetto Fratin porta la firma di ieri ed a ricoprire l'incarico di commissario dell'Ente Parco sarà Emanuela Zappone ex assessore all'ambiente del comune di Terracina nonchè candidata per FdI alle ultime elezioni regionali. Tra le motivazioni che hanno portato al commissariamento la mancata nomina del direttore, in base a quanto sostenuto dal Ministero dell'Ambiente anche ai continui intoppi per arrivare alla terna. Sul decreto ci sarebbero già ricorsi in vista per impugnare il commissariamento. Il commissario sostituirà presidente e direttivo.