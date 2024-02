"Ci tengo a esprimere la mia più piena soddisfazione per la nomina, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Emanuela Zappone a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Circeo e ad augurarle un buon lavoro, conscio delle sue capacità professionali e dell'enorme lavoro che dovrà compiere per riportare l'Ente Parco alla funzionalità che merita vista la strategica importanza che riveste per tutto il territorio provinciale. La scelta della sua persona, come profilo tecnico per ricoprire un ruolo così delicato, è motivo di orgoglio per tutta la comunità di Fratelli d'Italia provincia di Latina". Questa la nota del Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale del partito guidato da Giorgia Meloni.

"Zappone è una profonda conoscitrice del territorio – prosegue il Senatore – e soprattutto possiede le qualità per riorganizzare un ente che dal 2020 si è visto privato di una figura essenziale come quella del direttore. Il Parco del Circeo rappresenta una risorsa inestimabile per il nostro territorio: dal punto di vista naturalistico certo ma anche turistico. Una risorsa che dovrà essere in grado di entrare sempre più in sinergia con il territorio circostante, rappresentando un volano per tutta la provincia di Latina. Un percorso non scontato e per imboccare il quale servono abnegazione e preparazione, caratteristiche che ritrovo pienamente in Emanuela, esponente di Fratelli d'Italia che ha già dimostrato, nel ruolo di Assessore del Comune di Terracina, le sue capacità"