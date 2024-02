Musiche, danze e costumi ieri mattina hanno colorato e acceso le vie del centro di Aprilia, in occasione della sfilata delle scuole che ha dato ufficialmente inizio al Carnevale Apriliano 2023. Oltre mille bambini degli istituti comprensivi della città e dei plessi Arturo Toscanini, Elsa Morante, scuola Lanza di Campo di Carne, Menotti Garibaldi, Campoleone, Campo del Fico, Casalazzara, Monti Ausoni, Antonio Gramsci Plesso Marconi e Materna Arcobaleno, oltre ai ragazzi della Comunità Raggio di Sole, hanno proposto al pubblico delle splendide coreografie e sfilato con i loro costumi carnevaleschi. I gruppi mascherati si sono poi alternati sul palco allestito in piazza Roma per ricevere la litografia realizzata dall'artista Cristiana Sadocco. Presenti sul palco per la premiazione con il conduttore Johnny Passa, gli assessori Vittorio Marchitti, Carola Latini, Elvis Martino, la consigliera Sonia Bianchi e il presidente della Pro Loco Aprilia Antonino Marchese.

«La sfilata dei ragazzi - ha rimarcato il vicesindaco Vittorio Marchitti - rappresenta il momento più bello e alto del Carnevale. Una tradizione che si rinnova e prosegue da 50 anni e che vogliamo coltivare».

Domani sabato 10, Domenica 11 e Martedì 13 Febbraio 2024, il programma del Carnevale apriliano prevede a partire dalle ore 14.30,i gruppi mascherati e i carri allegorici realizzati dai quartieri Carroceto, Toscanini, Vallelata, Quartiere Primo, Associazione Arti e Mestieri gruppo Palladinelli e Passione Equestre saranno protagonisti indiscussi del Palio. Il carro più bello riceverà il palio per l'edizione 2024 e il vincitore sarà proclamato nella serata di Martedì 13 Febbraio 2024.