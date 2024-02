Sono partiti i lavori di ristrutturazione dell'ex deposito ferroviario di Sermoneta Scalo, danneggiato da un incendio qualche anno fa. Un intervento finanziato con fondi di bilancio comunale e che consentirà di recuperare una struttura collocata nel cuore della borgata, in piazza Caracupa di fronte la farmacia comunale.



I lavori prevedono il rifacimento completo della copertura con l'utilizzo di campate in legno e un innovativo materiale che servirà da isolante termico e acustico. Nell'appalto previsti anche il recupero degli intonaci e della pavimentazione danneggiati dall'incendio.

L'avvio dei lavori ha avuto un iter travagliato. Lo stanziamento dei fondi risale a inizio 2021, dopo la progettazione esecutiva è stata fatta la gara d'appalto, che è andata deserta. Nel frattempo la Regione ha variato per due volte il prezzario regionale delle materie prime, costringendo l'ufficio tecnico a una revisione del progetto per poter procedere alla seconda gara, che ora ha avuto esito positivo, potendo procedere con l'affidamento dell'appalto.

«La copertura non era recuperabile e andava rifatta completamente – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Nicola Minniti – con questi lavori mettiamo in sicurezza la struttura rendendola nuovamente fruibile».



«In questi anni abbiamo lavorato per valorizzare la borgata di Sermoneta scalo – aggiunge il sindaco Giuseppina Giovannoli – attraverso interventi e servizi: l'apertura della farmacia comunale, il rifacimento di via Sermonetana e via Norbana grazie alla collaborazione con la Provincia di Latina, il rifacimento di altre strade interne, la manutenzione ordinaria e straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, l'istituzione della "Zona 30" davanti ai plessi, la riapertura del Parco pubblico ex Scarabeo grazie alla collaborazione con il comitato Caracupa. Piazza Caracupa in questi anni è diventata una sorta di "polo della salute": oltre alla farmacia comunale e la sede dell'Avis, abbiamo avviato nella sede dell'ex stazione uno sportello Antiviolenza gestito dal Centro Donna Lilith e la sede del comitato Andos – Associazione donne operate al seno. Interventi che puntano al miglioramento della qualità della vita dei residenti».