Nei giorni scorsi la scienza è stata protagonista all'istituto d'Istruzione Superiore "G.Marconi" di Latina diretto da Ester Scarabello attraverso l'emozionante incontro degli studenti con l'astrofisica Ersilia Vaudo, autrice del libro "Mirabilis. Cinque intuizioni (più altre in arrivo) che hanno rivoluzionato la nostra idea di universo". Chi è l'autrice e perché è stata invitata ad incontrare le studentesse e gli studenti? Ersilia Vaudo nasce e vive l'infanzia e l'adolescenza a Gaeta.

La passione per la scienza e l'impegno sociale sono i due poli che attraversano il suo percorso e la motivazione: si laurea in Astrofisica alla Sapienza di Roma e nel 1991 viene assunta dall'Agenzia Spaziale Europea. Per un periodo di quattro anni lavora nelle Relazioni Internazionali all'ufficio dell'ESA Washington DC, attualmente è Chief Diversity Officer a Parigi. Ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, è Commendatore della Stella d'Italia. Nel 2020 ha ricevuto il premio internazionale "Tecnovisionarie 2020, Premio Speciale Europa" dell'Associazione Women&Technologies. Sempre nel 2020 ha fatto parte della task force "12 Donne per un Nuovo Rinascimento" istituita dal Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia, dove ha contribuito in particolare alla formulazione delle proposte relative al tema "Ricerca, Stem e formazione delle competenze". Vaudo è anche presidente e cofondatrice, con Alessia Mosca, Giovanna Dell'Erba e Giulia Morando, dell'Associazione non profit "Il Cielo Itinerante", che ha l'obiettivo di avvicinare allo studio delle materie stem bambine e bambini, ragazze e ragazzi che vivono in situazioni di povertà educativa e/o di disagio sociale, facendo loro toccare la bellezza della scienza come materia viva e coinvolgente. Scrive articoli divulgativi da più di trent'anni, convinta della forza ispiratrice della scienza sulle giovani generazioni. Il 18 aprile del 2023 è uscito nelle librerie "Mirabilis. Cinque intuizioni (più altre in arrivo) che hanno rivoluzionato la nostra idea di universo", edito da Einaudi. Nel suo libro l'autrice dimostra la sua grande passione per la letteratura, la filosofia e l'arte, testimoniando come la linea di separazione tra umanesimo e scienza sia molto sottile.

L'astrofisica ha incontrato classi del triennio, in particolare le classi quinte, che hanno letto il libro attraverso un progetto didattico sul rapporto tra donne e scienza. "L'autrice ci ha preso per mano – spiega la professoressa del Marconi Edvige Beati - e accompagnato in un viaggio straordinario ed emozionante, tra immagini e narrazione di concetti chiave per capire la fisica che spiega lo spazio, mettendo in continua relazione la storia e l'evoluzione del progresso scientifico con il mondo della filosofia, della letteratura e dell'arte. Grandi sono stati l'attenzione e l'interesse manifestati da studentesse e studenti, che, al termine della trattazione, hanno rivolto all'astrofisica moltissime domande, riguardanti il mondo dello spazio e la connessione tra scienza e arte, ma anche curiosità relative al suo particolare percorso formativo e consigli sulla scelta universitaria e sull'elaborazione del proprio progetto di vita". Studentesse e studenti, arricchiti dall'esperienza formativa appena vissuta, continueranno a lavorare con i propri docenti e alcuni, forse, con maggiore consapevolezza, per aver scoperto su loro stessi qualcosa che non conoscevano.