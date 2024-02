Il Tar di Latina conferma la bontà dell'operato dell'amministrazione comunale, che nell'agosto scorso ha esercitato il diritto di recesso della concessione dello stadio Quinto Ricci. Con la sentenza 84/2024 il tribunale amministrativo ha dichiarato improcedibile il ricorso della FC Racing Ardea Srl. "Siamo soddisfatti dell'esito di questa vicenda delicata che abbiamo dovuto affrontare subito dopo l'insediamento - dichiarano il sindaco Lanfranco Principi e l'assessore ai lavori pubblici e patrimonio Marco Moroni - Lo stadio seppur ancora parzialmente inagibile è tornato a essere utilizzato dalle società sportive apriliane che operano in varie discipline, confermando la linea scelta dalla Giunta. L'amministrazione comunale ora è al lavoro per effettuare i lavori di adeguamento. A partire da marzo inizieranno anche i lavori per il rifacimento della pista di atletica leggera".