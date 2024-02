Consentire il trasferimento delle attività del Mercato Marina nell'area della Stella Polare, attualmente demaniale, e trasformarla successivamente in un'area al servizio della Città e delle attività portuali.

Questo il tema dell'incontro che si è tenuto in Prefettura, a Latina, tra il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti, il Vicesindaco Claudio De Felice e i responsabili dell'Agenzia del Demanio.

L'incontro è stato promosso per discutere delle esigenze emerse nell'ambito della realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana finanziati con i fondi del PNRR, e rientra nel rapporto di collaborazione costruttiva tra Amministrazioni promosso fattivamente dal Prefetto di Latina Maurizio Falco, convinto sostenitore di ogni iniziativa necessaria per realizzare tutti i progetti finanziati nel rispetto dei tempi.

In particolare, è stato affrontato il tema della chiusura temporanea del Mercato Marina, che a breve sarà interessato da un complesso e completo restyling con un impegno economico superiore ai tre milioni di euro. La volontà è quella di consentire altrove l'esercizio delle attività che oggi si svolgono all'interno dello storico Mercato, e l'ipotesi emersa è quella dello spostamento di tali attività in una parte dell'area demaniale di via Stella Polare, già in passato interessata da analogo trasferimento.

Il Sindaco Francesco Giannetti ha ribadito alla Direttrice Regionale dell'Agenzia del Demanio Maria Antonietta Brizzo, come già fatto in un precedente incontro a Terracina, l'intenzione di acquisire l'intera area di proprietà del Demanio dello Stato "Stella Polare", da destinare successivamente sia a servizio delle attività portuali che ad area di scambio per facilitare l'accesso al centro cittadino.

La collaborazione tra i due Enti procederà adesso con gli atti necessari, salve le prerogative di ciascuno, per raggiungere una celere definizione dei procedimenti nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

«Ringraziamo il Prefetto Maurizio Falco per la costante disponibilità a promuovere tutte le iniziative che consentano alle Amministrazioni di lavorare nei tempi giusti e nel rispetto della legalità. I lavori finanziati con il PNRR che modificheranno il volto del Borgo Pio, e che già sono stati avviati, necessitano di alcuni cambiamenti temporanei, e il nostro obiettivo è fare in modo che questi avvengano con il minor disagio possibile per tutti», ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.

«Siamo soddisfatti di questo nuovo incontro e fiduciosi che il rapporto di collaborazione porterà ai risultati auspicati, grazie alla grande disponibilità mostrata dall'Agenzia del Demani, che ha assicurato la massima celerità nel rilascio delle autorizzazioni. Il mio ringraziamento anche agli operatori del Mercato Marina per la pazienza che stanno dimostrando. Grazie al pieno sostegno della Prefettura, è il primo passo di questo percorso verso l'obiettivo finale, quello di acquisire l'area "Stella Polare" per renderla al servizio della Città», ha dichiarato il Sindaco Francesco Giannetti.