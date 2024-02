Giovedì a Gaeta Gaeta si è svolto un incontro programmato con gli studenti delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo "Principe Amedeo" nell'ambito delle iniziative promosse dall'Arma dei Carabinieri per prevenire e contrastare i reati contro il "Bullismo e Cyber Bullismo".

All'incontro è intervenuto, tra gli altri, il Ten. Franco Franchi, Comandante della Tenenza di Gaeta che ha sensibilizzato i giovani presenti ad una maggiore responsabilità e attenzione alle attuali problematiche sociali connesse al disagio tra i minori.

L'investimento sulla scuola, da sempre luogo in cui i cittadini di domani vengono formati e guidati nella conoscenza di ciò che li circonda, mettendo a disposizione anche l'esperienza quotidiana dell'Arma dei Carabinieri, ha l'obiettivo di prevenire le problematiche che investono, in particolar modo, la gioventù, fornendo spunti per condividere un percorso comune atto a comprendere l'importanza del rispetto delle leggi e delle regole sociali. Il dialogo con gli alunni è avvenuto in un clima di confronto dialettico, connaturato da un ricco scambio di idee ed ha visto la partecipazione di circa 70 studenti che hanno mostrato grande interesse e viva partecipazione.