Torna il maltempo, allerta meteo per il weekend in tutta la provincia

Vento forte e pioggia. Dopo tanti giorni di sole e clima mite, tornano maltempo e freddo su tutta la provincia. A partire da questa sera e per le prossime 24-36 ore è stata diramata l'allerta meteo. Sono previsti venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste. Inoltre, dal mattino di domani, sabato 10 febbraio, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di criticità e diramato un'allerta gialla.

