Presto potranno iniziare i lavori di riqualificazione di via Santa Marina, a ridosso del centro storico di Ardea. È stato accordato all'Ente un finanziamento da 350.000,00 euro, che consentirà di eseguire importanti interventi.

"L'iter è ormai completo - commenta l'Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Quartuccio -. I lavori prevedono il completo rifacimento e la messa in sicurezza del manto stradale dell'intero tracciato di via Santa Marina, dall'incrocio con via Niso/via Laurentina al confine con Aprilia. Un risultato importante, che consentirà a uno dei più importanti assi viari del territorio di essere riqualificato".