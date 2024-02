La festa in piazza del Popolo di Latina, organizzata dall'amministrazione comunale per il Carnevale 2024, è rimandata a martedì 13 febbraio. A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per questo fine settimana il concerto Mr Cartoon, lo spettacolo Magic Karakascio e il concerto Magia ‘90 non si svolgeranno domenica 11, ma in occasione del martedì grasso dalle ore 15 alle ore 20.

Fino a mercoledì 14, inoltre, in piazza del Popolo, è prevista la presenza di mercatini, track food e giostre per bambini. In vendita prodotti di Carnevale, di artigianato locale, dolciumi tipici delle festività di Carnevale e, per finire, l'ultimo giorno sarà dedicato alla festa degli innamorati.