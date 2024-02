Dopo Sermoneta e Latina anche il Comune di Aprilia a causa del maltempo annulla le sfilate dei carri allegorici in programma sabato 10 e domenica 11 febbraio. La decisione è stata presa a seguito della riunione congiunta tra amministrazione comunale e l'Associazione le Botteghe del Carnevale, alla presenza del Sindaco Lanfranco Principi, del Comandante della Polizia Locale di Aprilia Massimo Giannantonio, degli assessori Carola Latini, Elvis Martino e Vittorio Marchitti. "A causa del maltempo e in ragione dell'allerta meteo gialla - spiega il Comune di Aprilia in una nota - per vento e precipitazioni diffuse previste dalla serata di oggi e per le prossime 36 ore, l'amministrazione ha deciso di rinviare le sfilate dei carri allegorici previste per le giornate di Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio 2024. I carri allegorici sfileranno regolarmente nella giornata di Martedì 13 Febbraio. Dopo aver ascoltato le istanze degli addetti ai lavori e tenuto conto delle previsioni avverse, l'amministrazione e i carristi hanno ritenuto opportuno spostare l'evento ad altra data".