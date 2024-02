Maschere, coriandoli, musica e bombe calde per tutti i bambini. Torna a Terracina la festa del Carnevale in occasione del Martedì Grasso all'insegna della tradizione. L'appuntamento è per martedì 13 febbraio 2024 in Piazza Mazzini a partire dalle ore 15.00 per i bambini e per tutti quelli che vorranno partecipare magari indossando una maschera o un costume.

Un intero pomeriggio di festa con un palco e una piazza a disposizione per ballare grazie a una deejay, divertirsi con un clown speciale, "Carotina", che proporrà il suo spettacolo magico, e poi cantare insieme alla cosplayer di Barbie.

Ma non sarà soltanto una giornata di divertimento e di musica: le pasticcerie di Terracina si metteranno a disposizione offrendo a tutti quello che ormai è diventato un prodotto tipico e caratteristico della nostra Città: la bomba calda, che sarà offerta gratuitamente a tutti i bambini.

«Dopo il ritorno della sfilata dei carri a Terracina arriva anche la festa del Martedì Grasso. Un'occasione per i bambini, ma anche per i più grandi, di trascorrere un bel pomeriggio insieme. Un modo di fare comunità con un divertimento sano, per questo invito tutti a partecipare», ha dichiarato l'Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alessandra Feudi.

«Torniamo nuovamente a Piazza Mazzini perché questo bellissimo salotto nel cuore della Città diventi teatro di una festa nel segno del divertimento e della tradizione del Carnevale, un momento di svago pensato per tutti, grandi e piccini, concittadini e tutti quelli che vorranno venire a trovarci», le parole del Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.