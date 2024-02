Intorno alle 11,30 di questa mattina a causa del forte vento un albero si è abbattuto su un'auto in transito con due persone a bordo in via Sabaudia a San Felice Circeo.

I due occupanti, un uomo e una donna, sono rimasti illesi, solo un grande spavento. Sul posto la polizia locale di San Felice Circeo per i rilievi del sinistro che ha anche provveduto a chiudere la strada per permettere agli operai incaricati dal Comune di ripristinare la normale transitabilità. Alle 13,00 circa la strada è stata riaperta.