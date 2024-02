Agrivoltaico, una importante sperimentazione a livello europeo e non solo è in fase di sviluppo sul territorio. Partner della sperimentazione, insieme all'Università di Tor Vergata la Fattoria Solidale del Circeo che nei giorni scorsi ha ospitato un importante incontro per illustrare ad alcuni titolari di aziende agricole e florovivaistiche il progetto "Regace" . A fare gli onori di casa per la Fattoria Solidale è stato Marco Berardo Di Stefano che sul campo ha illustrato la nuova tecnologia sviluppata nel settore dell'agrivoltaico.

Di cosa si tratta? Come illustrato da Cristina Cornaro, professoressa di Fisica Tecnica Ambientale presso il dipartimento di Ingegneria dell'Impresa dell' Università di Tor Vergata, il progetto Regace è stato ideato per realizzare nuove serre in cui vengono installati dei particolari pannelli fotovoltaici. Un sistema invisibile all'esterno che si monta sulla struttura interna della serra formato da pannelli fotovoltaici bifacciali che si muovono seguendo il sole da est a ovest. Se la fonte solare non è sufficiente è prevista l'attivazione di un sistema di arricchimento di CO2 finalizzato a migliorare il processo di fotosintesi. L'intero impianto è munito di un software e di un pannello di controllo per monitorare la produzione, controllare i parametri e differenziare se necessario, l'inclinazione dei pannelli nel caso vengano piantate colture differenti nella serra.

Oltre alla professoressa Cornaro erano presenti il professor Andrea Volterrani ed in collegamento il professor Tagliaferri. Il progetto Regace è stato finanziato dall'Unione Europea e conta sull'adesione di istituti di ricerca nonchè aziende da Germania, Austria, Grecia, Italia, Belgio e Israele, coordinati da Al-Zahrawy. era presente all'incontro Ronen Katz, CEO e co-fondatore della TriSolar che appunto ha sviluppato la tecnologia dei nuovi pannelli e la struttura dele serre utilizzati nel progetto Regace. Considerando il quadro generale, assume ancora più importanza il ruolo della Fattoria Solidale del Circeo dove appunto una serie di titolari di aziende agricole si sono incontrati per conoscere la sperimentazione e presentare delle osservazioni.

Una delle fasi più importanti del progetto è proprio quella legata alla raccolta dati che può avvenire solo attraverso l'esperienza di chi lavora sul territorio. Questo uno dei concetti evidenziati anche da Marco Berardo Di Stefano nel momento in cui è stata data una dimostrazione del funzionamento dei pannelli. E' una sfida importante che guarda all'ambiente e che ha l'obiettivo di incrementare la produzione agricola, una sfida che parte anche dal territorio pontinio che nel settore agricolo con "Regace" guarda sicuramente al futuro.